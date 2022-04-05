Ташкент, 5 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Узбекистане все дороги разделят по цветам, исходя из их безопасности для пешеходов и водителей, сообщает Подробно.уз.

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Соответствующее постановление «О мерах по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«С 1 июля 2022 года в Узбекистане будет введена практика ведения индекса «Безопасная дорога» в разрезе каждого района и города республики», — сообщает издание.

Как говорится в публикации, это значит, что в рамках индекса состояние соблюдения правил дорожного движения и дорожной инфраструктуры будет оцениваться специальными комиссиями по 29 индикаторам по итогам каждого квартала.

«Районы и города, исходя из состояния организации дорожного движения, на основе результатов индекса подразделяются на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории», — сообщает издание.