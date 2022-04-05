Ставрополь, , 09:17 — REGNUM В Ставропольском крае существенно улучшилась ситуация по COVID-19. За последний месяц показатель суточного прироста пациентов с коронавирусом снизился почти в четыре раза. Так, за прошедшие сутки было выявлено 126 заразившихся новым вирусом, в то время как в начале марта ежедневно выявлялось более 500 случаев заболевания.

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Как отметил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, «уровень заболеваемости не растет, на минимальных отметках и количество смертельных исходов на фоне коронавируса».

По данным губернатора на 5 апреля, за прошедшие сутки в крае были госпитализированы 25 человек. Выписаны из ковидных госпиталей в связи с выздоровлением 140 пациентов. Скончался один человек.