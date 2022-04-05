Цхинвал, 5 апреля 2022, 09:18 — REGNUM Решение о вхождении в состав России поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Бибилов напомнил, что в 1992 году на референдуме за вхождение в состав РФ проголосовали 99,8% населения республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бибилов заявил, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: один о вхождении в состав России, второй — о воссоединении с Северной Осетией.
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