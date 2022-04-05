Цхинвал, 5 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Решение о вхождении в состав России поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Я думаю, что все поддерживают это решение (о вхождении в состав России). Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием», — сказал он в интервью РИА Новости.

Бибилов напомнил, что в 1992 году на референдуме за вхождение в состав РФ проголосовали 99,8% населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бибилов заявил, что в Южной Осетии могут состояться два референдума: один о вхождении в состав России, второй — о воссоединении с Северной Осетией.

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