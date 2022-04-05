Нью-Йорк, США, , 09:15 — REGNUM Доказательства постановки провокации в украинском городе Буча представил 4 апреля журналистам в ООН постоянный представитель России при этой организации Василий Небензя.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

Как напомнил постпред РФ, 30 марта Минобороны РФ объявило о выводе российских военнослужащих из нескольких регионов, включая пригород Киева – Бучу, что 31 марта подтвердил мэр этого украинского города Анатолий Федорук, представивший это обстоятельство как победу ВСУ.

«Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — сказал Небензя.

Также он показал фото посетившего после вхождения в Бучу ВСУ боксера Жана Беленюка, который запечатлен на нем улыбающимся и не упоминает о погибших и о зверствах.

Кроме того, постпред РФ представил видео украинской нацгвардии от 2 апреля, на котором нет погибших на улицах города.

При этом Небензя напомнил, что видео с телами якобы «погибших» на дорогах Бучи появилось только 3 апреля и оно «наполнено несоответствиями и откровенной ложью».

Вместе с тем, он добавил, что уверен в том, что правда о провокации в Буче станет известна в течение скорого времени.

«То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами», — пояснил Небензя, не исключив, что целью этой провокации было запугивание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что попытки обхода антироссийских санкций или содействия России в проведении спецоперации на Украине не останутся для других стран без последствий.