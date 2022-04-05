Канберра, 5 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в течение текущей недели объявит дату проведения выборов в парламент страны. Об этом сообщает телеканал Nine News 5 апреля.

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Ранее ходили слухи, частично подтвержденные лидером оппозиции Энтони Альбанизом, что Моррисон, скорее всего, назначит выборы на 14 мая.

Напомним, что выборы в Австралии в этом году должны состояться не раньше 21 мая. Премьер-министр страны объявляет генерал-губернатору Австралии о назначении даты голосования за 33 дня до момента их проведения.

Выступая в эфире телеканала 5 апреля, министр обороны Питер Даттон заявил, что рейтинги правящей «Коалиции» указывают на победу находящегося у власти кабинета министров.