Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге работающий таксистом житель Камышлова обвиняется в убийстве женщины. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным следствия, в ночь на 28 марта 49-летний гражданин распивал спиртное вместе со своей сожительницей и её знакомой. В ходе застолья возник конфликт, и гражданин побил свою сожительницу, до смерти избил её знакомую и скрылся, но вскоре его поймали.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что ранее этот гражданин уже был судим. Задержали его в автомашине, которую он арендовал для работы. Полиция проводит процессуальную проверку об избиении им сожительницы, а СКР — об убийстве её знакомой.