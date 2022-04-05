Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщили 5 апреля в пресс-службе Смольного.

Ветры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По прогнозу Росгидрометцентра России, в период до 22:00 мск 5 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами, местами скоростью до 15−18 м/с.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду», — пояснили в администрации Северной столицы.

Как уточнил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на метеорологические условия 5 апреля в городе на Неве будет оказывать влияние тёплая часть североатлантического циклона «Мирелла», выходящего своим центром на юг Финляндии.

«В такой ситуации ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди, временами с мокрым снегом», — добавил синоптик.

Температура воздуха в течение дня ожидается в районе +3…+5 градусов, по области +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, с порывами до 13−18 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 732 мм рт. ст., что ниже нормы, во второй половине дня давление начнёт расти.

«В среду местами пройдёт кратковременный снег, мокрый снег, образуется гололедица и похолодает», — подытожил Леус.

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