Кемерово, , 09:12 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил создать единый логистический центр для местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Зерноток (урожай, сельское хозяйство) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Для хранения и распределения продовольствия для социальной сферы региона необходимо создать единый логистический центр. Он объединит всех сельхозпроизводителей региона — от крупных предприятий до мелких фермеров, — прокомментировал глава Кузбасса. — С его помощью будут поставлять продовольствие в школы, детсады, больницы, учреждения соцобслуживания. Это позволит контролировать качество, снижать цены, а местным фермерам даст возможность увеличивать количество производимой продукции».

Также предлагается закупать отдельные виды продукции, а не группы товаров.