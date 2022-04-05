Петропавловск-Камчатский, 5 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря выкупу квартир в строящемся доме планируют досрочно завершить расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Для этих целей будет приобретена часть квартир в доме, который строится по улице Индустриальной в Петропавловске-Камчатском.

«После завершения строительства городскими властями будет выкуплена часть квартир под эту программу, тем самым программа будет завершена опережающим темпом», — пояснил министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.

Строительство нового дома планируют завершить осенью 2022 года.

Из-за неразвитого жилищного строительства на Камчатке расселение из аварийного жилья осуществляется за счет выкупа квартир на вторичном рынке и в новых домах, а также гражданам выплачиваются компенсации. Для завершения программы необходимо было расселить 218 жилых помещений общей площадью 6746 кв метров, из них расселили уже 658 кв метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Тамбовской области дополнительно более 352 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2022—2023 годах.