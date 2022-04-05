* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:11 — REGNUM Несколько студентов Кабульского педагогического университета сообщили телеканалу Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли с некоторых студенток письменные обязательства носить «полностью чёрную» одежду.

Хиджаб Scoopnest.com

По словам учащихся, руководство педагогического университета также взяло со студенток обязательство не входить на территорию кампуса.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили студенток, что, если они выступят с протестами, их деятельность будет считаться «оппозицией режиму». Чиновники вуза пригрозили исключить студенток из университета, если они не будут соблюдать указанные правила.

Студенты рассказали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-охранники университета унижали девушек, которые хотя и были в хиджабе, но не того цвета, как требовали радикалы, и отбирали у них студенческие билеты.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие правила деятельности университетов. По их приказу, студенты и студентки учатся раздельно и в разное время.