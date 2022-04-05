Талибы* обязали студенток вуза в Кабуле носить полностью чёрную одежду
Кабул, 5 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Несколько студентов Кабульского педагогического университета сообщили телеканалу Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли с некоторых студенток письменные обязательства носить «полностью чёрную» одежду.
По словам учащихся, руководство педагогического университета также взяло со студенток обязательство не входить на территорию кампуса.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили студенток, что, если они выступят с протестами, их деятельность будет считаться «оппозицией режиму». Чиновники вуза пригрозили исключить студенток из университета, если они не будут соблюдать указанные правила.
Студенты рассказали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-охранники университета унижали девушек, которые хотя и были в хиджабе, но не того цвета, как требовали радикалы, и отбирали у них студенческие билеты.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие правила деятельности университетов. По их приказу, студенты и студентки учатся раздельно и в разное время.