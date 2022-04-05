Цхинвал, , 09:11 — REGNUM В России политики и политологи поддерживают решение Южной Осетии провести референдум по вхождению республики в состав РФ. Об этом заявил глава республики Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

По словам Бибилова, он проводит консультации в России по поводу предстоящего референдума. При этом многие ведущие политики и политологи поддержали эту идею, рассказал он.

«Могу сказать, что ведущие политики, ведущие политологи полностью поддерживают эту идею, дают оценки этому заявлению, и они прекрасно знают, что это на самом деле очень важно для всего народа Осетии», — сказал Бибилов.

Глава республики отметил, что референдум по вхождению Южной Осетии в состав России должен состояться после 10 апреля.