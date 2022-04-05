Канберра, , 09:32 — REGNUM 5 апреля министр обороны Австралии Питер Даттон побил рекорд по выделению средств на национальную безопасность за годы правления «Коалиции», объявив о военной модернизации средств ПВО на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Американские оборонные подрядчики Raytheon и Lockheed Martin Australia станут стратегическими партнерами по созданию независимой ракетной промышленности.

В свою очередь министр обороны Даттон заявил в эфире Nine News, что правительство Австралии обеспокоено последними событиями на территории Украины и наращиванием военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Даттон четко заявил, что в стратегическом плане ситуация вокруг границ Австралии станет «более сложной и сложной».

«В ближайшие пару лет в нашем районе может возникнуть военный конфликт», — дал понять министр.