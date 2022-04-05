Цинъюань, Китай, 5 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В китайском городе Цинъюань в результате взрыва на алюминиевом заводе погибли не менее четырех человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 апреля на странице районных властей в соцсети WeChat.

Luc Viatour Взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в одном из заводских цехов, причиной аварии стала утечка расплавленного алюминия и его попадание в бассейн-охладитель.

На месте происшествия работают спасатели.