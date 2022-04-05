Канберра, , 09:14 — REGNUM За последние сутки число выявленных случаев COVID-19 снова резко возросло в Новом Южном Уэльсе и Виктории, двух самых населенных штатах Австралии. Как сообщил телеканал Nine News 5 апреля, при этом число смертей на сегодняшний день также растет в обоих регионах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за минувший день в Новом Южном Уэльсе выявили 19 183 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 15 572, о которых сообщалось 4 апреля. Еще 12 человек скончались от COVID-19. Сутками ранее ежедневное число смертей составляло шесть.

В Виктории ежедневный показатель случаев заражения коронавирусом вырос до 12 007 с 10 011. 5 апреля в штате было зарегистрировано еще восемь смертей от COVID-19, тогда как 4 апреля от данного заболевания скончался всего один человек.

Отмечается, что число госпитализированных выросло в обоих штатах, но в реанимационных отделениях всплеска «тяжелых» пациентов с COVID-19 не наблюдается.

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