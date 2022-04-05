Томск, 5 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Томской области определились со сроками весенней охоты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, территория региона в связи с этим условно разделена на три зоны.

Генри Томас Алкен. Охота на уток

В первую зону входят Бакчарский, Кожевниковский, Томский, Шегарский, Зырянский, Тегульдетский, Асиновский, Первомайский, Кривошеинский районы. Здесь охота на боровую дичь будет открыта с 23 апреля по 2 мая.

«Во второй зоне (Чаинский, Молчановский, Колпашевский, Парабельский, Верхнекетский районы) добыча боровой дичи будет разрешена с 30 апреля по 9 мая, в третьей зоне (Александровский, Каргасокский районы) — с 4 по 13 мая», — добавили в администрации.

На водоплавающих птиц в первой зоне можно будет охотиться с 25 апреля по 4 мая, во второй — со 2 по 11 мая, в третьей — с 6 по 15 мая.