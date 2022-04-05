Уфа, 5 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Введение санкций не отразится на запланированных работах по ремонту дорог в Башкирии. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Булушев на заседании в республиканском правительстве.

Администрация ТМР Ремонт дороги

Министр сообщил, что с 5 апреля в республике начнут работу пять асфальто-бетонных заводов по производству горячей смеси и последующего ремонта ям на дорогах региона.

Отмечается, что текущая экономическая ситуация и введение санкций не отразятся на запланированных работах, поскольку филиалы сделали все необходимые запасы.

Чиновник отметил, что на автотрассах республиканского и межмуниципального значения было оцифровано и выявлено 17 тысяч дефектов, при этом 10 854 дефекта уже устранено. На автодорогах местного значения было оцифровано 3 089 дефектов, устранено — 294.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность оперативного проведения ямочного ремонта.

«В эти выходные я активно ездил по республике. И прекрасно понимаю жителей — вопросы по дорогам есть, жалоб много. Поэтому ямочный ремонт нужно проводить активнее. Прошу ускорить эту работу», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе не намерены ограничивать движение большегрузов весной 2022 года.