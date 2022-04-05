Париж, , 09:06 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон напомнил о том, чего он уже добился в области экологии, заявив при этом, что необходимо «идти намного дальше», передает BFM TV.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства обещает «поддержать и ускорить» сельскохозяйственную революцию, получить доступ к «более экологически чистому» транспорту и пересмотреть потребление энергии.

«У нас есть исторический шанс, потому что мы выбрасываем меньше CO2, чем наши соседи, благодаря ядерной энергетике. У нас есть единственная стратегия, которая позволяет нам обходиться без ископаемого топлива», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Люксембургапримет участие в митинге в Страсбурге 7 апреля в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона на выборах.

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