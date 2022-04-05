Мельбурн, Австралия, , 09:10 — REGNUM В сентябре текущего года в Мельбурне состоится крупнейшее мероприятие, которое когда-либо видели жители Австралии, интересующиеся компьютерными видеоиграми и киберспортом. Речь идет о кибертурнире DreamHack, в рамках которого проходят крупные мероприятия по видеоиграм и различные зрелищные выставки. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

Киберспорт Clément Grandjean

Журналисты связались с Брэдом Болдуином, старшим менеджером ESL Australia и организатором DreamHack, который заверил, что его команда работает над тем, чтобы гостями мероприятия стали не только профессиональные геймеры, которые погружены в кибер-среду, но и обычные австралийские семьи, которые не сильно дружат с гаджетами, но которые хотят насладиться зрелищными представлениями.

Отмечается, что DreamHack проводит подобные мероприятия по всему миру более 25 лет. Теперь же очередь дошла и до Австралии, и страна впервые сможет стать организатором кибертурнира.

Мероприятие будет проходить в Олимпийском парке Мельбурна со 2 по 5 сентября.