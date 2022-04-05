Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 18 столичных предприятий. Они прошли очные отборы, подписали соглашения с городом и уже приступили к реализации нацпроекта, сообщается на портале мэра столицы.

Производство Ktrv.ru

В число организаций, присоединившихся к национальному проекту «Производительность труда», вошли предприятия молочной промышленности, микроэлектроники, кабельный завод и других отраслей.

Планируется, что в течение 2022 года в нацпроект вступит 109 компаний в Москве, за три года — 561 предприятие. Участниками нацпроекта могут стать компании с выручкой более 400 млн рублей. Доля иностранного участия в уставном капитале предприятия не должна превышать 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, к Москве к 2024 году к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» планируют присоединиться 563 предприятия.

Читайте также: Нацпроект «Производительность труда» охватит более 560 предприятий Москвы