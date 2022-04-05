Москва, 5 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Две ракеты «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М» и ДМ отправлены из Центра им. М. В. Хруничева на Байконур, сообщили 5 апреля в Роскосмосе.

(сс) alexpgp Ракета-носитель Протон-М

«Из Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева на космодром Байконур отправлены блоки двух ракет-носителей «Протон-М», разгонные блоки «Бриз-М» и ДМ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты предназначены для целевых программ Роскосмоса, одна из которых – в интересах иностранного заказчика.