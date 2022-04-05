Пермь, , 09:03 — REGNUM В Перми в первом квартале 2022 года отмечен рост цен на жилье на вторичном рынке. Об этом сообщает business-class. su со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

Цены на жилье (сс) nattanan23

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Перми в январе–марте составила 73,5 тыс. рублей. Рост относительно прошлогоднего показателя составил 24%. В сравнении с четвертым кварталом 2021 года цены на недвижимость в этом секторе выросли на 6%.

Спрос на квартиры на вторичном рынке упал. Специалисты отмечают, что на первичном рынке недвижимости действуют более выгодные ипотечные предложения.