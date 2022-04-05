Кемерово, 5 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Драйверами роста экономики Кемеровской области являются строительство и развитие предпринимательства. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

По его словам, ключевая ставка — на строительство: в регионе не заморожен ни один проект.

Отмечается, что немаловажно и развитие предпринимательства, которое в перспективе должно помочь экономике региона уйти от угольной зависимости и приносить не менее 50% налоговых поступлений.