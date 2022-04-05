Лондон, , 09:02 — REGNUM Суд в Лондоне встал на сторону ответчика по иску инвестора в TON к Telegram. Об этом сообщает Forbes.

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По данным СМИ, основатель компании Zotobi Management Limited Игорь Чуприн потребовал через лондонский суд от компании Telegram вернуть вложенные в TON средства в размере 280 тыс. долларов. По результатам рассмотрения суд поддержал позицию ответчика.

Теперь истец должен оплатить судебные издержки, которые понесли его оппоненты. Общая сумма составляет 700 тыс. долларов, пишет издание.