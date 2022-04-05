Магас, 5 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Ингушетии начали проверки по факту обнаружения тел двоих мужчин. Труп одного из них был обнаружен в домовладении сельского поселения Троицкое. Второго нашли в квартире дома по улице Осканова в городе Карабулаке. На телах обоих мужчин не было признаков насильственной смерти.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Причины их гибели устанавливают следователи, сообщили 5 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону. Из подробностей инцидентов известно, что один случай смерти был зафиксирован 1 апреля, второй — на следующий день.

Погибшему в селении Троицкое было 44 года, а жителю Карабулака — 39 лет. При каких обстоятельствах произошла смерть обоих, предстоит выяснить в ходе доследственной проверки. По её результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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