Москва, , 09:01 — REGNUM На сегодняшний день в России доминирующим является так называемый «Стелс-Омикрон». Его доя достигла почти 80%. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта «Омикрон» — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния ВА.1 — её доля около 12%», — уточнила в беседе с ТАСС Черкашина.

Что касается штамма «Дельта», то доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1, стабильно снижается в течение последнего месяца и составляет на сегодня менее 0,3−0,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в частности, в Красноярском крае штамм «Омикрон» линии ВА. 2 — так называемый «Стелс-Омикрон» стал преобладающим штаммом коронавируса. Ещё в начале февраля его доля составляла 5% от числа исследованных проб, а по состоянию на апрель — более 70%.

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