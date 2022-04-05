Канберра, 5 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Доверчивые и невнимательные жители Австралии в настоящее время сталкиваются с усилившимся потоком новой мошеннической схемы по вымогательству денег. Более того новая схема нацелена на тех людей, которые уже стали жертвами киберпреступлений. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Как рассказали журналисты, киберзлоумышленники просты и безжалостны в своем занятии: сначала жертве приходит сообщение, где они выдают себя за юридическую фирму, компанию по борьбе с мошенничеством или государственное учреждение; затем они просят жертву внести авансовый платеж и предоставить документы, удостоверяющие личность, в обмен на то, что им вернут деньги, которые мошенники украли со счетов в первый раз.

Только за три месяца 2022 года Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) получила 66 сообщений о мошенничестве подобного рода, что на 725% больше, чем за тот же период в 2021 году. Сумма ущерба уже составляет более 270 000 долларов, что на 301% больше, чем за тот же период 2021 года.