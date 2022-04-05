Томский район, Томская область, 5 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Томской области зафиксированы первые случая выхода медведей из зимней спячки. Проснувшихся зверей видели в Шегарском и Томском районах, сообщает портал «VTomske».

skeeze Медведи

Возле реки Елбагач в Шегарском районе был замечен взрослый медведь, а вблизи деревни Чернильщиково Томского района — медведица с двумя медвежатами.

По мнению специалистов, медведи проснулись из-за шума, поскольку в обоих случаях их заметили вблизи работ по лесозаготовке.

«Медведи уже чутко спят, время подходит. Но, вполне возможно, что они могут сейчас отойти и опять прилечь на недельку-другую, если сейчас пропитания не найдут», — отметил зампред комитета охраны животного мира Анатолий Истомин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вышедших из спячки медведей заметили также в Горном Алтае.

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