Свободный, Амурская область, , 09:01 — REGNUM Жителю города Свободный Амурской области, который застрелил без повода двоих людей, предъявили обвинения. Мужчина и женщина были убиты им прицельно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство

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Людей застрелили из гладкоствольного ружья, с которым ранее мужчина, по свидетельствам очевидцев, уже прогуливался по подъезду. Жертвы амурчанина скончались на месте происшествия. Женщина была убита на площадке между вторым и третьим этажом, мужчина — на первом.

После совершения преступления обвиняемый скрылся, но был задержан в тот же день и заключён под стражу. Жителю Свободного предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство) продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшей женщине было 67 лет, мужчине — 60. Амурчанин и раньше проявлял агрессию, ходил по подъезду с ружьём в руках. Застреленная им женщина приехала из Москвы ухаживать за мамой, которой 90 лет, и случайно оказалась на пути. На звук выстрелов выскочил из своей квартиры сосед, и тоже был застрелен.