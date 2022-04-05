Сидней, Австралия, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте, выступая на пресс-конференции в Сиднее, заявил, что правительство штата применит недавно принятые законы, чтобы самым суровым образом «бороться» с протестующими на улицах мегаполиса. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Заявления Перротте прозвучали после того, как утром 5 апреля члены организации Fireproof Australia заблокировали дорогу в заливе Ботани на юге Сиднея, требуя от властей штата улучшить механизмы реагирования на будущие стихийные бедствия.

«Такому поведению нужно положить конец, люди имеют право на протест, люди имеют право на свободу слова, мы поддерживаем это … Но не надо делать это за счет людей, пытающихся добраться до работы и с работы, пытающихся отправить своих детей в школу. Не надо мешать людям зарабатывать на жизнь — именно это эти протестующие и делают», — заявил премьер-министр Нового Южного Уэльса.