Кемерово, 5 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Новокузнецке на линию вышли сразу 18 новых трамваев. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Телеграм-канал мэра Новокузнецка Сергей Кузнецова В трамвае

«Самое масштабное обновление трамвайного парка за последние четверть века, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Закупить трамваи удалось благодаря участию города в федеральном проекте «Чистый воздух».

Он уточнил, что контракт на поставку партии из 20 новых вагонов был заключён ещё в 2021 году, но из-за ковидных ограничений график поставок пришлось корректировать. В прошлом году гоод получил всего два вагона, оставшиеся пришли в январе и феврале 2022 года.