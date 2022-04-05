Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Символика СКА

В составе СКА шайбы забросили защитник Степан Фальковский и нападающий Никита Гусев. У ЦСКА отличился форвард Александр Попов.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч пройдёт 6 апреля в Москве.