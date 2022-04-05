Калуга, , 11:14 — REGNUM Калужская область имеет один самых низких уровней наркотизации населения в Центральном федеральном округе, но наркоситуация остаётся достаточно напряженной. На начало 2022 года на учёте с установленным диагнозом «наркомания» состояли 1292 человека. За три месяца выявлено 298 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пресечена деятельность трёх наркопритонов и ликвидировано два интернет-магазина, торговавших наркотиками. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужское областное управление МВД России.

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За 2021 год в регионе зарегистрировано 1392 наркопреступления. Расследовано 884 преступления, связанных с наркоманией и оборотом наркотических средств, и установлены 352 человека, их совершивших. Установлены 86 человек, основная масса которых занималась сбытом наркотиков. Расследовано 657 наркопреступлений в составе организованных групп. В 2021 году в области выявлено четыре наркопритона.

Было ликвидировано пять интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотиков. В 2021 году из незаконного оборота изъято около 84,5 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Ликвидировано три подпольных нарколаборатории по производству наркотиков синтетического происхождения.

«Мы должны предпринять все возможные усилия в борьбе с наркоманией и наркопреступностью. Молодые люди зачастую вовлекаются в этот процесс, не подозревая и не понимая всей опасности, которая их ждет на этом скользком пути. Очень важно, чтобы полиция использовала все свои ресурсы и свой профессионализм для того, чтобы убивать это зло на корню и не давать возможности распространять наркотики на территории Калужской области», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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