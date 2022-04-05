Канберра, , 08:58 — REGNUM Некоторые пострадавшие от недавних разрушительных наводнений семьи, проживающие в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) и перемещенные в центры временного проживания, утверждают, что теперь их вынуждают покинуть отели и небольшие гостиницы, чтобы освободить место для туристов, которые забронировали там номера для пасхальных каникул. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, жители прибрежного пляжного городка Эванс-Хед обращаются в социальных сетях с просьбами к приезжим отменить любые планы на пасхальные каникулы, чтобы посетить пострадавший от наводнения регион. Тем самым, просят люди, туристы не будут занимать места в отелях и гостиницах, которые должны покинуть семьи, чьи дома были разрушены.

Та же самая ситуация ранее наблюдалась в городке Байрон-Бей.

Журналисты отмечают, что с правовой точки зрения ситуация сложная: с одной стороны, туристы забронировали себе место на пасхальные каникулы и даже могли внести предоплату, с другой — перемещенным из-за наводнения людям негде больше жить.