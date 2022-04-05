Пенза, 5 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Выставка к 30-летию возрождения пензенского казачества открылась в музее молодежи многофункционального центра Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Minobr.pnzreg.ru Выставка к 30-летию возрождения казачества в Пензе

Посетители смогут увидеть образцы холодного оружия, одежды и обмундирования казаков и их быта. Первыми гостями музея стали учащиеся кадетской школы №46 города Пензы и средней школы поселка Мичуринский. Также выставку посетили атаман Пензенского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества Евгений Пучков и представители Пензенского казачьего института технологий МГУТУ имени К. Г. Разумовского.

Для просмотра коллекция будет доступна по предварительной записи до 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года при правительстве Пензенской области была создана рабочая группа по делам казачества.

Читайте также: Казачество на Камчатке отметило 30-летие со дня возрождения