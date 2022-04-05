Канберра, 5 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Резкое двухлетнее падение числа случаев заболевания гриппом в Австралии неожиданно прервалось, поскольку число случаев гриппа в марте текущего года со свей вероятностью сравняется с числом случаев заболевания в течение всего 2021 года. Об этом 5 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Особенно большой скачок заболеваемости гриппом наблюдается в Новом Южном Уэльсе и Виктории. По данным Национальной системы эпидемиологического надзора за подлежащими регистрации заболеваниями (NNDSS), в марте в Австралии было зарегистрировано 409 лабораторно подтвержденных случаев гриппа по сравнению с 598 случаями за весь прошлый год.

«Эти цифры, скорее всего, занижены, поскольку лишь небольшой процент людей прошел лабораторное тестирование», — сказал в эфире Nine News профессор Барр, который работает заместителем директора Центра сотрудничества с ВОЗ по вопросам заболевания гриппом.

Отмечается, что грипп практически исчез на территории Австралии в период с 2020 по 2021 год, в разгар пандемии коронавируса. В сезон гриппа 2020 года в NNDSS зафиксировали лишь 21 266 случаев гриппа, что значительно меньше, чем 313 033 годом ранее.