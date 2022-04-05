Париж, , 08:50 — REGNUM Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель примет участие в митинге в Страсбурге 7 апреля в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона на выборах, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель Jwh

«У меня есть возможность работать с Макроном в Европейском совете. Эммануэль Макрон — это тот, кто действительно защищает европейскую идею», — объясняет Ксавье Беттель.

«Страсбург — европейская столица, для меня важно показать, что в этой президентской кампании присутствует европейский дух», — отметил Ксавье Беттель, возглавляющий Люксембург с 2013 года.

Премьер-министр Люксембурга также заявил, что другие кандидаты на пост президента Франции отстаивают следующую позицию: «когда все хорошо, это благодаря им, а когда плохо, то из-за Брюсселя».

Напомним, первый тур выборов в президенты Франции состоится уже 10 апреля.