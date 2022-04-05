Москва, 5 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время в новые квартиры по программе реновации выбрали и находятся в процессе переселения более 7,5 тысячи москвичей, это 3,1 тысячи семей, сообщается на портале мэра столицы.

Ru.wikipedia.org Новостройки

Активнее всего переезд в 2022 году идет в пяти районах Москвы: Рязанский, Люблино, поселение Мосрентген, Фили-Давыдково и Зюзино. В новостройки уже переехали более 4 тыс. человек.

Лидером по числу новоселов стал Рязанский район. С начала года квартиры получили более 1,5 тыс. человек. На втором месте — Люблино (более 820 человек), на третьем месте — поселение Мосрентген (более 640 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, В Москве по программе реновации на местах демонтированных старых пятиэтажек строят 22 новых дома.

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