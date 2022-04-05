Лысьва, Пермский край, , 08:50 — REGNUM В городе Лысьве Пермского края взыскан штраф с местного жителя, который разъезжал по муниципалитету на электросамокате, будучи пьяным и не имея прав. ОБ этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Электросамокат

Нетрезвого мужчину задержали полицейские. Административное дело возбудили по части 3 статьи 12. 8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Суд постановил взыскать штраф в размере 30 тыс. рублей.

Судебные приставы уведомили пермяка о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о недопустимости невыплаты штрафа. Мужчина исполнил решение суда.

Стоит отметить, самокат мощностью выше 250 Вт приравнивается к мопеду, и для езды на нем нужны водительские права категории «М» или «Б». Необходимо также соблюдать правила дорожного движения, запрещено управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения.