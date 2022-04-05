Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM На специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии завершились масштабные учения с боевыми стрельбами дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО). Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

ЗРК «Оса» Vitaly V. Kuzmin

В ходе учений обширный комплекс задач по подготовке и нанесению ударов по целям, имитирующим воздушные объекты условного противника, выполнили расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», С-300ПС и ЗРК «Бук» различных модификаций. Также по воздушным целям различных типов, характеристик, скоростей и высот успешно отстрелялись расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцырь-С1» и ЗРК «Оса».

Авиацию условного противника на учениях изображали ракеты-мишени «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман».

пресс-служба ВВО "В ходе учений особое внимание было уделено отработке вопросов взаимодействия боевых расчётов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, сопровождению целей и передаче целеуказаний для осуществления пусков по мишеням».

Отмечается, что деятельность командного состава штабов и центров управления, командных пунктов, обеспечивающих руководство боевой работой подразделений на этапе боевых стрельб, оценивала специальная комиссия.

Всего в учениях войск ПВО округа было задействовано около четырёх тысяч военнослужащих и более 600 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти регионах Поволжья — в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, Башкирии и Удмуртии — прошли учения групп антитеррора соединений и воинских частей Центрального военного округа по отражению атак условного противника.

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