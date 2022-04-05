Абакан, , 08:47 — REGNUM Ещё четыре пациента с COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 апреля в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (64 года, 76 лет, 81 год) и 83-летний мужчина.

С 1 января 2022 года в Хакасии скончались 367 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 13 носителей коронавируса, выздоровели 74 человека.

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