Сеул, , 08:45 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц сократились на $3,96 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец марта 2022 года валютные резервы страны составили $457,81 млрд.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с уменьшением стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары.

Ценные бумаги сократилсь на $630 млн, до $410,21 млрд, а депозиты — на $3,39 млрд, до $22,81 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,8 млрд.

По состоянию на конец февраля Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай с показателем $3,21 трлн.