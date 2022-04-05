Улан-Удэ, 5 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Кооперативам в Бурятии компенсируют 50% затрат на покупку семян овощей и картофеля. Такую меру поддержки предложили 4 апреля на заседании штаба по поддержке экономики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Https://www.volgograd.ru Рассада овощей

Приобретённые таким образом семена в последующем будут передаваться членам кооператива — владельцам личных хозяйств.

«Поскольку к решению любой задачи необходимо подходить комплексно – сразу прорабатываем вопросы сбыта продукции», — добавил зампред правительства Галсан Дареев.

Так, с апреля по июнь будут организованы ярмарки по продаже семян овощей и картофеля, саженцев, рассады, садового инвентаря и так далее.