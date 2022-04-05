Москва, 5 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Самыми популярными направлениями отдыха в длинные майские выходные стали Москва и Сочи (Краснодарский край). Об этом 5 апреля сообщает OneTwoTrip.

confused_me Самолет

В компании рассказали, что среди поисковых запросов на перелёты в период с 30 апреля по 15 мая 60% пользователей интересовались рейсами по России. Лидерами спроса стали Москва и Сочи, куда хотели отправиться почти по 15% пользователей сервиса.

На третьем месте Санкт-Петербург — 12%. Также среди популярных направлений оказались Минеральные Воды (Ставропольский край) и Калининград — по 5%, Махачкала — 4%, Казань и Уфа — по 3%, Уфа и Екатеринбург — по 2%.