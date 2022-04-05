Ташкент, , 08:44 — REGNUM До конца 2023 года на всех перекрестках Ташкента заработает система фото и видеофиксации нарушений ПДД. Соответствующее постановление «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Документом до конца 2023 года поручено внедрить систему цифрового управления на всех перекрестках столицы, а также основных крупных перекрестках Нукуса и областных центров с интенсивным движением. При этом до конца 2024 года должны быть охвачены уже все перекрестки Нукуса и областных центров. К этому процессу планируется привлекать частные компании.

Кроме того, на основе анализа потоков транспорта и пешеходов, дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием пешеходов, будет реализована программа, предусматривающая установку до конца 2023 года на пешеходных переходах в густонаселенных территориях районов и городов светофоров, управляемых пешеходами, сообщает Подробно.уз.