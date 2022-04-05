Ташкент, 5 апреля 2022, 08:44 — REGNUM До конца 2023 года на всех перекрестках Ташкента заработает система фото и видеофиксации нарушений ПДД. Соответствующее постановление «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах» подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

Документом до конца 2023 года поручено внедрить систему цифрового управления на всех перекрестках столицы, а также основных крупных перекрестках Нукуса и областных центров с интенсивным движением. При этом до конца 2024 года должны быть охвачены уже все перекрестки Нукуса и областных центров. К этому процессу планируется привлекать частные компании.

Кроме того, на основе анализа потоков транспорта и пешеходов, дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием пешеходов, будет реализована программа, предусматривающая установку до конца 2023 года на пешеходных переходах в густонаселенных территориях районов и городов светофоров, управляемых пешеходами, сообщает Подробно.уз.