Брюссель, 5 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, предметов роскоши и других товаров, а также на лизинг воздушных судов могут быть в новом пакете антироссийских санкционных мер Европейского союза. Об этом 5 апреля сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

При этом отмечается, что позиции стран – участниц ЕС по поводу запрета на поставки российских энергоносителей все еще не сходятся.

Также источники рассказали, что в настоящее время ведутся переговоры по новым санкциям сообщества против России и потому список таких мер еще может быть изменен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не могут подтвердить достоверность утверждения властей Украины о том, что Грузия помогает России обходить западные санкции.

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