Пермь, , 08:40 — REGNUM Крайизбирком Пермского края внёс в Законодательное собрание Пермского края законодательную инициативу. На предусматривает возможность применения дистанционного электронного голосования при проведении выборов и референдумов в регионе. Об этом сообщает Избирательная комиссия Прикамья.

Выборы Kurgan.izbirkom.ru

В законопроекте отмечено, что электронное голосование должно проводиться с использованием ГАС «Выборы», а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России. При этом обязательным условием является прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их шифрование при проведении голосования и дешифрование после его завершения.

Инициатива также предполагает, что с внедрением электронного голосования списки избирателей будут составляться и вестись в электронном виде. Возможно использование электронной графической подписи избирателя.