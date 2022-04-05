Луганск, , 08:45 — REGNUM Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 5 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны ВСУ зафиксировано девять обстрелов по пяти населенным пунктам республики: Первомайск, Кировск, Донецкий, Калиново, Березовское», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.