Луганск, 5 апреля 2022, 08:45 — REGNUM Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 5 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.