Париж, , 08:38 — REGNUM В МИД Франции заявили о высылке 35 российских дипломатов, передает BFM TV.

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«Франция приняла решение о высылке многих российских сотрудников с дипломатическим статусом, закрепленным за Францией, чья деятельность противоречит интересам нашей безопасности. Это действие является частью европейского подхода. Наша первая обязанность — всегда обеспечивать безопасность французов и европейцы», — говорится в заявлении МИД страны.

Напомним, 29 марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и консульства России. В тот же день Нидерланды заявили, что высылают 17 человек. Польша объявила 23 марта о высылке 45 дипломатов. Ирландия также заявила, что вышлет четырех российских дипломатов. Литва приняла решение выслать посла России в Вильнюсе.

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